అమ్మాయిల కోసం ట్రెండీ హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవిగో

ఆఫ్ షోల్డర్ బార్బీ డ్రెస్కు క్యూట్ లుక్ ఇస్తూ స్ట్రెయిట్ హెయిర్తో హాఫ్ పోనీ వేయచ్చు. ముందు పఫ్ ఫ్లాట్గా ఉంచి మధ్యలో పిన్ చేయాలి.
సాంప్రదాయ లుక్ కోసం వేవీ కర్ల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇది వేసుకోవడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టినా, లుక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
స్లీవ్లెస్ డ్రెస్సులపై కర్లీ హై పోనీ టెయిల్ చాలా బాగుంటుంది. జుట్టును రెండు భాగాలుగా చేసి హాఫ్, ఫుల్ పోనీ వేయండి.
సాంప్రదాయ దుస్తులపై హై బ్రెయిడ్ను గజ్రాతో అలంకరించండి. ఎత్తైన జడ సౌకర్యంగా లేకపోతే, సింపుల్ జడలో పువ్వులు-గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు.
జుట్టు తక్కువ ఒత్తుగా ఉన్న మహిళలు ముడి లేదా జడకు బదులుగా లూజ్ సైడ్ స్వెప్ట్ ఎంచుకోవచ్చు. జుట్టును మధ్య పాపిడి తీసి, పక్కకు పిన్ చేసి వేవీ లుక్ ఇవ్వచ్చు.
సంప్రదాయ దుస్తులతో పరాందా హెయిర్స్టైల్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.
లెహెంగాపై లాంగ్ కర్ల్స్ బాగుంటాయి. ఇవి ప్రతి డ్రెస్తోనూ అదిరిపోతాయి. ఇది వేసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా హెయిర్ స్ప్రే వాడండి.
