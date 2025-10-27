Telugu

అమ్మాయిల కోసం ట్రెండీ హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవిగో

life Oct 27 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram- mahhi vij
హాఫ్ పోనీ టెయిల్ కొరియన్ స్టైల్

ఆఫ్ షోల్డర్ బార్బీ డ్రెస్‌కు క్యూట్ లుక్ ఇస్తూ స్ట్రెయిట్ హెయిర్‌తో హాఫ్ పోనీ వేయచ్చు. ముందు పఫ్ ఫ్లాట్‌గా ఉంచి మధ్యలో పిన్ చేయాలి. 

Image credits: instagram- mahhi vij
వేవీ కర్ల్ ఓపెన్ హెయిర్

సాంప్రదాయ లుక్ కోసం వేవీ కర్ల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇది వేసుకోవడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టినా, లుక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram- mahhi vij
కర్లీ పోనీ టెయిల్

స్లీవ్‌లెస్ డ్రెస్సులపై కర్లీ హై పోనీ టెయిల్ చాలా బాగుంటుంది. జుట్టును రెండు భాగాలుగా చేసి హాఫ్, ఫుల్ పోనీ వేయండి. 

Image credits: instagram- mahhi vij
గజ్రాతో జడ

సాంప్రదాయ దుస్తులపై హై బ్రెయిడ్‌ను గజ్రాతో అలంకరించండి. ఎత్తైన జడ సౌకర్యంగా లేకపోతే, సింపుల్ జడలో పువ్వులు-గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram- mahhi vij
వేవీ సాఫ్ట్ కర్ల్ హెయిర్

జుట్టు తక్కువ ఒత్తుగా ఉన్న మహిళలు ముడి లేదా జడకు బదులుగా లూజ్ సైడ్ స్వెప్ట్ ఎంచుకోవచ్చు. జుట్టును మధ్య పాపిడి తీసి, పక్కకు పిన్ చేసి వేవీ లుక్ ఇవ్వచ్చు.

Image credits: instagram- mahhi vij
పరాందా హెయిర్‌స్టైల్

సంప్రదాయ దుస్తులతో పరాందా హెయిర్‌స్టైల్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram- mahhi vij
లెహంగాతో కర్లీ హెయిర్

లెహెంగాపై లాంగ్ కర్ల్స్ బాగుంటాయి. ఇవి ప్రతి డ్రెస్‌తోనూ అదిరిపోతాయి. ఇది వేసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా హెయిర్ స్ప్రే వాడండి. 

Image credits: instagram- mahhi vij

