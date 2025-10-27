Telugu

కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పండ్లు ఇవి

food-life Oct 27 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
Telugu

బ్లూబెర్రీ

యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండే బ్లూబెర్రీస్ తినడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

నారింజ

విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే నారింజ పండ్లు తినడం వల్ల  కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బొప్పాయి

బొప్పాయి పండు లో ఉండే విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కివి

విటమిన్ సి ఉండే కివి కూడా కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

మామిడిపండు

విటమిన్లతో నిండి ఉండే మామిడిపండు తినడం కూడా కళ్లకు మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

ఉసిరికాయ

విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే ఉసిరికాయను తినడం వల్ల  కంటిచూపును మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

జామపండు

విటమిన్ ఎ, సి వంటివి ఉండే జామపండు కూడా కంటిచూపును పెంచడానికి సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

గుండెల్లో బ్లాక్స్ అడ్డుకునే సూపర్ ఫుడ్స్

త్వరగా నిద్రపట్టాలంటే ప్రతిరోజూ వీటిని తినండి

ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే ఈ ఫుడ్స్ జోలికి అస్సలు వెళ్లకూడదు!

పచ్చి ఉల్లిపాయ తింటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందా?