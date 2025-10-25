Telugu

ప్రశాంతత కోసం ఇంట్లో తప్పకుండా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవే!

స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్ ఇంటి లోపల, బయట చక్కగా పెరుగుతుంది. మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. 

స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ ఇంటి లోపల, బయట ఈజీగా పెరుగుతుంది. ఇది ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.

కలబంద

కలబంద వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

లావెండర్

చర్మ ఆరోగ్యానికి లావెండర్ మొక్క మంచిది. ఇది ఇంట్లో సువాసనను వ్యాపింపజేసి, ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.

మనీ ప్లాంట్

ఇంట్లో సులభంగా పెంచగలిగే మొక్క మనీ ప్లాంట్. ఇది మట్టిలోనే కాదు, నీటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.

పుదీనా

సువాసన వెదజల్లే పుదీనాలో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కూడా ఇంట్లో సులభంగా పెరుగుతుంది.

తులసి

తులసిలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది.

