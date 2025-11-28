Telugu

ట్రెండీ టెంపుల్ జుంకాలలో కొత్త డిజైన్లు ఇవిగో

life Nov 28 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest gemini and instagram anupamaparameswaran96
రౌండ్ టాప్స్ జుంకాలు

రౌండ్ టాప్స్‌తో ఉండే ఈ టెంపుల్ జుంకాలు ఎవరికైనా ఇట్టే నప్పుతాయి.  అమ్మాయిలందరికీ ఇవి ఫేవరెట్. ఎందుకంటే సెలెబ్రిటీ లుక్ అందిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
జబావు జుంకాలు

సౌత్ ఇండియన్ జడావు వర్క్ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇవి కూడా టెంపుల్ జుంకాలే. ఇవి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
చాంద్ వాలి జుంకాలు

చాంద్ వాలి జుంకాలు చాలా ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి. ఇవి టెంపుల్ స్టైల్‌లో దొరికితే మీ చెవులకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
నెమలి డిజైన్ జుంకాలు

నెమలి డిజైన్‌లోని ఈ జుంకాలు ఇయర్ కఫ్ స్టైల్‌లో వస్తాయి. ఇందులో జుంకాలతో పాటు గులాబీ రంగు కుందన్‌లతో అందమైన పనితనంతో వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
కనౌటి జుంకాలు

కనౌటి జుంకాలు చెవులను కప్పేలా ఉంటాయి. ఇవి సాంప్రదాయకంగా ఉంటాయి.  టెంపుల్ స్టైల్‌లో నెమలి ఆకారంలో ఉన్న ఈ జుంకాలు పెళ్లికూతుళ్లకు సరిపోతాయి.

Image credits: Pinterest
మూడు అంతస్థుల జుంకా

జుంకాలో మరో జుంకా… ఇలా రెండు, మూడు అంతస్తుల జుంకాలు ఇప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. పెళ్లిలో హెవీ, సాంప్రదాయ లుక్ కోసం వీటిని పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
లక్ష్మీదేవి జుంకాలు

యాంటిక్ పాలిష్‌తో ఉన్న ఇలాంటి సింగిల్ జుంకా టెంపుల్ డిజైన్ ఈ రోజుల్లో ట్రెండింగ్ లో ఉంది. లక్ష్మీదేవి రూపుతో ఇవి అందమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
పెద్ద సైజు జుంకాలు

పెళ్లిలో ప్రత్యేకమైన క్లాసీ లుక్ కావాలంటే  ఇలాంటి పెద్ద సైజు టెంపుల్ జుంకాలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి గోల్డ్ ప్లేటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ రెండింటిలోనూ దొరుకుతాయి.

Image credits: Instagram anupamaparameswaran96

