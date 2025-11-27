Telugu

వెయ్యిరూపాయల్లో అందమైన వెండి ఉంగరాలు

life Nov 27 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest and gemini
Telugu

స్టోన్ లతో నిండిన రింగ్

 చేయి నిండుగా కనిపించాలనుకుంటే ఈ స్టోన్ రింగ్ డిజైన్ బాగుంటుంది. ఇది చాలా అందంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

వ్రాప్ రింగ్

ఈ అందమైన వ్రాప్ రింగ్ డిజైన్ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇలాంటి అందమైన ఉంగరం చేతులకు స్టేట్‌మెంట్ లుక్ ను అందిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఏడీ స్టోన్ రింగ్

మీకు ఏడీ స్టోన్ రింగ్ కావాలంటే, 1000 రూపాయలలో ఇంతకంటే మంచి డిజైన్ దొరకదు. సన్నని తెల్ల రాళ్లతో, పింక్ స్టోన్‌తో చేసిన ఈ ఉంగరం చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

క్రాస్ ఓపెన్ రింగ్

బోల్డ్, స్టేట్‌మెంట్ రింగ్స్ ఇష్టపడితే, మీరు 925 వెండిలో ఈ ట్రెండీ రింగ్ డిజైన్‌ను తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా స్టైలిష్, క్లాసీగా కనిపించే పీస్.

Image credits: Pinterest
Telugu

బ్యాండ్ రింగ్

జెన్‌జీ అమ్మాయిలలో ఇలాంటి బ్యాండ్ రింగ్స్ చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మీ అందమైన చేతుల కోసం ఒక మంచి పీస్ కావాలంటే, ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఫ్లవర్ షేప్ రింగ్

పెళ్లయిన మహిళలు తరచుగా ఇలాంటి పెద్ద, పొడవాటి ఉంగరాలను ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా దీన్ని వెండిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

మూన్ స్టోన్ రింగ్

ఫ్లవర్ షేప్‌లో తెల్ల రాళ్లతో ఉన్న ఈ మూన్ స్టోన్ రింగ్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు ఎత్నిక్ వేర్‌తో జత చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest

పంచదార పూర్తిగా తినడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుంది?

ఈ మొక్కలను బెడ్ రూమ్ లో అస్సలు పెట్టొద్దు!

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తి పెరగాలా? ఈ ఫుడ్స్ అందిస్తే చాలు

చంద్రవంక డిజైన్లో పొట్టి మంగళసూత్రాలు.. అదిరిపోలా