వెయ్యిరూపాయల్లో అందమైన వెండి ఉంగరాలు

చేయి నిండుగా కనిపించాలనుకుంటే ఈ స్టోన్ రింగ్ డిజైన్ బాగుంటుంది. ఇది చాలా అందంగా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
ఈ అందమైన వ్రాప్ రింగ్ డిజైన్ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇలాంటి అందమైన ఉంగరం చేతులకు స్టేట్మెంట్ లుక్ ను అందిస్తుంది.
మీకు ఏడీ స్టోన్ రింగ్ కావాలంటే, 1000 రూపాయలలో ఇంతకంటే మంచి డిజైన్ దొరకదు. సన్నని తెల్ల రాళ్లతో, పింక్ స్టోన్తో చేసిన ఈ ఉంగరం చాలా అందంగా ఉంటుంది.
బోల్డ్, స్టేట్మెంట్ రింగ్స్ ఇష్టపడితే, మీరు 925 వెండిలో ఈ ట్రెండీ రింగ్ డిజైన్ను తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా స్టైలిష్, క్లాసీగా కనిపించే పీస్.
జెన్జీ అమ్మాయిలలో ఇలాంటి బ్యాండ్ రింగ్స్ చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీ అందమైన చేతుల కోసం ఒక మంచి పీస్ కావాలంటే, ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
పెళ్లయిన మహిళలు తరచుగా ఇలాంటి పెద్ద, పొడవాటి ఉంగరాలను ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా దీన్ని వెండిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఫ్లవర్ షేప్లో తెల్ల రాళ్లతో ఉన్న ఈ మూన్ స్టోన్ రింగ్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు ఎత్నిక్ వేర్తో జత చేయవచ్చు.
పంచదార పూర్తిగా తినడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
ఈ మొక్కలను బెడ్ రూమ్ లో అస్సలు పెట్టొద్దు!
పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తి పెరగాలా? ఈ ఫుడ్స్ అందిస్తే చాలు
చంద్రవంక డిజైన్లో పొట్టి మంగళసూత్రాలు.. అదిరిపోలా