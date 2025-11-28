Telugu

రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలు తింటే ఇన్ని లాభాలు

life Nov 28 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
రోగనిరోధక శక్తికి

ఖర్జూరాలలో మన శరీరానికి అవసరమైన ఫ్లేవనాయిడ్లు, కెరోటినాయిడ్లు, ఫినోలిక్ యాసిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరానికి అత్యవసరం.

విటమిన్ బి6

ఖర్జూరాలలో విటమిన్ బి6 అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని చలికాలంలో తింటే ఎన్నో వ్యాధులు రాకుండా సమర్థంగా పోరాడటానికి శరీరానికి సహాయపడుతుంది.

యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు

ఖర్జూరాలలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ వంటి  ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి బలమైన ఎముకలు, ఆరోగ్యకరమైన కీళ్లను కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యానికి

ఖర్జూరాలను క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు.

యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికం

ఖర్జూరాలలో విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టును ప్రోత్సహిస్తాయి.

జుట్టు కోసం

చలి, పొడి వాతావరణంలో కూడా చర్మానికి సహజమైన మెరుపును అందించి, జుట్టు బలాన్ని, మెరుపును పెంచుతుంది.

రోజుకు రెండు తినండి

రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య లాభాలు ఉన్నాయి. 

