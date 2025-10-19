శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించే ఫుడ్స్ ఇవిగో

చెర్రీ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. వీటనిని పండ్ల రూపంలో లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటే యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
ప్రతిరోజూ నిమ్మరసం తాగితే యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
ఆపిల్ పండ్లలో ఫైబర్, విటమిన్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ ను తగ్గిస్తాయి.
గ్రీన్ టీ రోజుకు రెండు కప్పులు తాగితే మంచిది. వీటిలో కూడా యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికం.
దోసకాలో నీరు, పొటాషియం అధికంగా ఉంటాయి. దీన్ని తింటే యూరిక్ ఆమ్లం స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
టమాటోలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువ. ఇవి యూరిక్ ఆమ్లం స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి.
ఎర్ర క్యాప్సికంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తరచూ తినాల్సిన అవసరం ఉంది.
