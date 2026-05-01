మీకు మోడ్రన్ కటింగ్ కావాలంటే, ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. జాలీ వర్క్తో పాటు స్క్వేర్ షేప్ లో రాళ్లు పొదిగారు. ఈ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ రోజ్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటిని ప్లెయిన్ లేదా గ్లిట్టర్ గాజుల మధ్యలో వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
వెడల్పాటి ప్యాటర్న్లో ఉండే ఈ ట్విస్టెడ్ ఏడీ స్టోన్ రోజ్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ చేతులకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
క్రిస్టల్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ రోజ్ గోల్డ్ గాజులు మీ చేతులకు మోడ్రన్, రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని మీరు ప్లెయిన్ గాజులతో కూడా స్టైల్ చేసుకోవచ్చు.
ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో ఇలాంటి హెవీ లుక్ ఇచ్చే రోజ్ గోల్డ్ కడా స్టైల్ బ్యాంగిల్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది.
