వేళ్లకు గులాబీ, బంగారు మెరుపును ఇచ్చే ఫ్లవర్ డిజైన్ జోధా రింగ్ ఇది. చక్కటి కట్ వర్క్తో ఉన్న ఈ జోధా రింగ్ను 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. తేలికగా వస్తుంది.
ఈ జోధా రింగ్ డిజైన్ పువ్వు రేకుల ఆకారంలో తయారు చేశారు. మధ్యలో పొదిగిన రాయి దీని అందాన్ని, ఎస్తెటిక్ అప్పీల్ను మరింత పెంచుతుంది.
రాయల్ లుక్ కావాలంటే ఈ డిజైన్ చూడండి. లీఫ్ కట్ వర్క్తో చేసిన ఈ జోధా రింగ్ను మీరు 18 క్యారెట్ల బంగారంలో చేయించుకోవచ్చు.
రౌండ్ షేప్లో ఉన్న ఈ జోధా రింగ్లో చాలా చక్కటి కటౌట్ వర్క్ చేశారు. దీనికి తోడు మీనాకారీ వర్క్ కూడా జత చేర్చారు.
జోధా రింగ్స్లో ఇది పెద్ద డిజైన్. దీనికి బంగారం ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. మూడు రౌండ్ షేపులను కలిపి దీన్ని తయారు చేశారు.
జోధా రింగ్స్లో ఈ డిజైన్ అందంగా ఉంటుంది. ఇందులో పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్తో పాటు ముత్యాల వర్క్ కూడా ఉంది.
ఈ జోధా రింగ్ పెళ్లిళ్లకు అందంగా సరిపోతుంది. చీరకట్టుతో పాటూ ఈ రింగ్ పెట్టకుంటే ఎవరైనా కళగా కనిపిస్తారు.
