Lemons: ఇలా చేస్తే నెల రోజులైనా నిమ్మకాయలు తాజాగా ఉంటాయి

ఫ్రిజ్ లో పెట్టినా నిమ్మకాయలు ఎండిపోతున్నాయా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో నెలల తరబడి నిమ్మకాయలు తాజాగా ఉంటాయి.
నిమ్మకాయలను శుభ్రంగా తుడిచి, వాటిపై మూడు నాలుగు చుక్కల వంట నూనె రాయాలి. ఆ తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. ఇలా చేస్తే నిమ్మకాయలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
ఒక గాజు సీసా తీసుకుని, అందులో సగం వరకు నీళ్లు నింపాలి. ఆ తర్వాత నిమ్మకాయలను ఆ నీటిలో వేసి, మూత గట్టిగా పెట్టి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయాలి. ఇలా చేసినా అవి తాజాగా ఉంటాయి.
ప్రతి నిమ్మకాయను విడివిడిగా న్యూస్పేపర్లో చుట్టి నిల్వ చేయవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల నిమ్మకాయలు దాదాపు 15 రోజుల వరకు ఎండిపోకుండా తాజాగా ఉంటాయి.
ఇంకొంతమంది నిమ్మకాయల నుంచి రసం తీసి, గాలి చొరబడని డబ్బాలో లేదా ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసుకుంటారు. అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవచ్చు.
