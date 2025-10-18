Telugu

రాత్రిపూట తినేందుకు తక్కువ కేలరీల ఫుడ్స్ ఇవిగో

తక్కువ క్యాలరీ ఫుడ్స్ ఎందుకు?

రాత్రిపూట తక్కువ కేలరీల ఆహారాలు తినడం వల్ల బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఏం తినాలో తెలుసుకోండి.

ఎందుకు తినాలి?

తక్కువ కేలరీలండే ఆహారాలు రాత్రిపూట తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగ్గా ఉంటుంది.టగ

కూరగాయల సలాడ్

రాత్రి పూట క్యారెట్, బీట్‌రూట్, క్యాబేజీ, టమాటా, దోసకాయ లాంటి కూరగాయ ముక్కలను కలిపి సలాడ్ లా చేసుకుని తింటే మంచిది.

సూప్

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు బ్రోకలీ, క్యాలీఫ్లవర్, పప్పు ధాన్యాలు వంటివాటితో సూప్ చేసుకుని తాగితే ఆరోగ్యం.

తృణధాన్యాలు

ఓట్స్, గోధుమ, క్వినోవా లాంటి తృణధాన్యాల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి కొంచెం తింటే చాలు పొట్ట నిండిపోతుంది.

వండే పద్ధతి

రాత్రిపూట ఆహారంలో  నూనెను వాడకూడదు. ఆవిరిపై ఉడికించిన ఫుడ్స్ తింటే మంచిది.

తీపి పదార్థాలు వద్దు

తీపిగా ఉండే ఆహారాలు, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు, నిల్వ పదార్థాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తినకూడదు.

ఎప్పుడు తినాలి?

 తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం మంచి పద్ధతి కాదు. నిద్రకు 2 నుంచి 3 గంటల ముందు భోజనం ముగించాలి.

