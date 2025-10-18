Telugu

ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే ఈ ఫుడ్స్ జోలికి అస్సలు వెళ్లకూడదు!

Author: Kavitha G Image Credits:Getty
బిర్యానీ

బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవారు బిర్యానీ తినకపోవడమే మంచిది. బిర్యానీలో నూనె, నెయ్యి వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: Social Media
రెడ్ మీట్

రెడ్ మీట్‌లో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు రెడ్ మీట్ కి దూరంగా ఉండటం మంచిది. 

Image credits: Getty
బేకరీ ఫుడ్స్

చక్కెర, కొవ్వు, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే బేకరీ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండాలి.

Image credits: Getty
కూల్ డ్రింక్స్

కూల్ డ్రింక్స్ లో కృత్రిమ చక్కెరలు, ఇతర పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో కేలరీలను పెంచుతాయి. 

Image credits: Getty
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల్లో చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

Image credits: Getty
చీజ్

చీజ్‌లో కొవ్వు, సోడియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. చీజ్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

Image credits: chat GPT
గమనిక:

ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Image credits: social media

