వందరూపాయలకే వచ్చే క్రిస్మస్ గిఫ్టులు ఇవిగో

క్రిస్మస్ రోజున వందరూపాయలకే టేస్టీ చాక్లెట్ వస్తుంది. దీన్ని కొని దానికి గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేసి అందంగా అందించవచ్చు.
వందరూపాయకే చిన్న చాక్లెట్ మినీ ప్యాక్ లు అమ్ముతారు. ఇవి చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎంపిక చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది.
చిన్న డైరీలు అందంగా ముస్తాబై మార్కెట్లో అమ్మకానికి ఉంటాయి. ఇది కేవలం వంద రూపాయల బడ్జెట్లో వస్తుంది.
క్రిస్మస్ రోజున మీరు వందరూపాయలకే చిన్న టెడ్డీ బేర్ కొంటే అందంగా ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇది నచ్చుతుంది.
అమ్మాయిలకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే హెయిర్ క్లిప్పులు ఎంపిక చేసుకున్నా మంచిదే. దీన్ని అందంగా గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
మినీ సెంటెడ్ క్యాండిల్ గిఫ్ట్ అదిరిపోతుంది. మీరు వెనీలా, దాల్చినచెక్క లేదా క్రిస్మస్ సువాసన గల క్యాండిల్ ఎంపిక చేసుకోండి.
వందరూపాయల్లో రెయిన్డీర్, శాంటా లేదా హార్ట్ పెండెంట్తో ఉన్న చైన్ డిజైన్ కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్. రోజూ వేసుకోవడానికి మీరు ఆమెకు గోల్డెన్ లేదా సిల్వర్ కలర్ చైన్ కూడా ఇవ్వొచ్చు.
