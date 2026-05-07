తక్కువ ధరలో వచ్చే నల్లపూసల బ్రేస్లెట్స్.. ఇవిగో!

life May 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
ఇన్ఫినిటీ బ్రేస్‌లెట్

బ్లాక్ బీడ్స్, ఇన్ఫినిటీ డిజైన్, స్టోన్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇది ఏ అవుట్‌ఫిట్‌తోనైనా క్లాసీ, సింపుల్ లుక్ ఇస్తుంది.

డైమండ్ కట్ స్టోన్ బ్రేస్లెట్

సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో సాలిటైర్ స్టోన్‌తో పాటు చాలా సన్నని నల్లపూసల చైన్ ఉంటుంది. ఆఫీస్‌కు, రోజూ వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది.

ఏడీ స్టోన్ బ్రేస్‌లెట్

సన్నటి చై, బ్లాక్ బీడ్స్,  స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్‌లెట్‌ చేతికి నిండుగా కనిపిస్తుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. 

వాచ్ స్టైల్ బ్రేస్లెట్

వాచ్ లాంటి ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ హెవీ, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇందులో గోల్డ్ పూసలతో పాటు నల్ల పూసల పనితనం ఉంటుంది. 

డబుల్ లేయర్ బ్రేస్లెట్

ఫ్లోరల్ స్టడ్ స్టోన్‌తో ఉన్న డబుల్ లేయర్ పూసల బ్రేస్లెట్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇది భద్రతతో పాటు ఫ్యాషన్‌ను కూడా ఇస్తుంది.

స్టోన్ బీడ్ బ్రేస్లెట్

వైట్ స్టోన్స్, బ్లాక్ బీడ్స్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఇది ఎత్నిక్, వెస్ట్రన్.. ఏ డ్రెస్ తో అయినా బాగుంటుంది.  

