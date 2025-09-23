బరువు తగ్గాలనుకుంటే రాత్రిపూట తక్కువ కేలరీలున్న ఆహారాలను తినాలి. ఇవి మీరు వెయిట్ తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.
తక్కువ కేలరీలు ఉన్న ఆహారాలు మీ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రాత్రిపూట వెజిటేబుల్ సలాడ్ మంచిది. క్యాబేజీ, క్యారెట్, దోసకాయ, టమాటా వంటి కూరగాయలను కట్ చేసి సలాడ్ చేసి తినండి.
క్యాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ, పప్పు ధాన్యాలు వంటి వాటితో సూప్ తయారుచేసుకుని తాగండి.
గోధుమలు, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాల్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి మీ కడుపును ఎక్కువ సేపు నిండుగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి మీరు రాత్రిపూట వీటిని తీసుకోవచ్చు.
బరువు తగ్గాలనుకుంటే మాత్రం మీరు రాత్రిపూట వంటలో నూనెను ఎక్కువగా వాడకూడదు. వీలైతే ఆవిరిలో ఉండికించిన వాటిని తింటే బరువు పెరగకుండా ఉంటారు.
రాత్రిపూట మీరు ప్రాసెస్ చేసిన, తీపి పదార్థాలు, సోడియం ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ ను తినకూడదు. ఇవి మీ బరువును మరింత పెంచుతాయి.
మీరు ప్రతిరోజూ నిద్రపోడానికి రెండు మూడు గంట ముందే తినేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. నిద్రకూడా మీరు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
