Telugu

Weight Loss: రాత్రిపూట ఏయే ఆహారాలను తినాలంటే

life Sep 23 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గడం

బరువు తగ్గాలనుకుంటే రాత్రిపూట తక్కువ కేలరీలున్న ఆహారాలను తినాలి. ఇవి మీరు వెయిట్ తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

జీర్ణవ్యవస్థ

తక్కువ కేలరీలు ఉన్న ఆహారాలు మీ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Image credits: Getty
Telugu

వెజిటేబుల్ సలాడ్

రాత్రిపూట వెజిటేబుల్ సలాడ్ మంచిది. క్యాబేజీ, క్యారెట్, దోసకాయ, టమాటా వంటి కూరగాయలను కట్ చేసి సలాడ్ చేసి తినండి. 

Image credits: Getty
Telugu

సూప్

క్యాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ, పప్పు ధాన్యాలు వంటి వాటితో సూప్ తయారుచేసుకుని తాగండి.

Image credits: social media
Telugu

ధాన్యాలు

గోధుమలు, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాల్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి మీ కడుపును ఎక్కువ సేపు నిండుగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి మీరు రాత్రిపూట వీటిని తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Getty
Telugu

వండే పద్ధతులు

బరువు తగ్గాలనుకుంటే మాత్రం మీరు రాత్రిపూట వంటలో నూనెను ఎక్కువగా వాడకూడదు. వీలైతే ఆవిరిలో ఉండికించిన వాటిని తింటే బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. 

Image credits: Getty
Telugu

తీపి పదార్థాలు

రాత్రిపూట మీరు ప్రాసెస్ చేసిన, తీపి పదార్థాలు, సోడియం ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ ను తినకూడదు. ఇవి మీ బరువును మరింత పెంచుతాయి. 

Image credits: our own
Telugu

నిద్రపోయే విధానం

మీరు ప్రతిరోజూ నిద్రపోడానికి రెండు మూడు గంట ముందే తినేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. నిద్రకూడా మీరు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

ఆడవాళ్లు ఆరోగ్యం, అందం కోసం చేయాల్సిన పనులు ఇవి

మిరియాలు తినడం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?

పిల్లలైనా, పెద్దలైనా పాలు తాగడానికి ఇదే బెస్ట్ టైం

నెయ్యిని రోజూ తింటే ఆరోగ్యానికి ఇంత మంచిదా