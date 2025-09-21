నెయ్యిలో విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీరు రోజూ నెయ్యిని తింటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది.
నెయ్యిలో మన శరీర శక్తిని పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
భోజనానికి ముందు నెయ్యిని తినడంవల్ల ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది. మలబద్దకం సమస్య ఉండదు. అలాగే తిన్నది సులువుగా జీర్ణం అవుతుంది.
నెయ్యి ఎముకల్ని బలంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
నెయ్యి మన గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, రకరకాల విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మనహార్ట్ ను హెల్తీగా ఉంచుతాయి.
ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఒమేగా 3 కొవ్వు యాసిడ్లు ఉన్న నెయ్యిని రోజూ తినడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
రోజూ నెయ్యిని తినడం వల్ల చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దీనిలో ఉండే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు చర్మ సమస్యలను తగ్గించి తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
