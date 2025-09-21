Telugu

నెయ్యిని రోజూ తింటే ఆరోగ్యానికి ఇంత మంచిదా

health-life Sep 21 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఇమ్యూనిటీ పవర్

నెయ్యిలో విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీరు రోజూ నెయ్యిని తింటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
శక్తి కోసం

నెయ్యిలో మన శరీర  శక్తిని పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
జీర్ణక్రియ

భోజనానికి ముందు నెయ్యిని తినడంవల్ల ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది. మలబద్దకం సమస్య ఉండదు. అలాగే తిన్నది సులువుగా జీర్ణం అవుతుంది. 

Image credits: Getty
ఎముకల ఆరోగ్యం

నెయ్యి ఎముకల్ని బలంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

నెయ్యి మన గుండెను  ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, రకరకాల విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మనహార్ట్ ను హెల్తీగా ఉంచుతాయి. 

Image credits: Getty
మెదడు ఆరోగ్యం

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఒమేగా 3 కొవ్వు యాసిడ్లు ఉన్న  నెయ్యిని రోజూ తినడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యం

రోజూ నెయ్యిని తినడం వల్ల చర్మం కూడా  ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దీనిలో ఉండే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు చర్మ సమస్యలను తగ్గించి తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty

