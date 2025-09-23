Telugu

పిల్లలైనా, పెద్దలైనా పాలు తాగడానికి ఇదే బెస్ట్ టైం

food-life Sep 23 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:FREEPIK
పాలు

పాలను పిల్లలు, పెద్దలు అంటూ ప్రతి ఒక్కరూ తాగొచ్చు. వీటిలో ఉండే కాల్షియం, ప్రోటీన్లు వంటి పోషకాలు శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. 

Image credits: FREEPIK
ఒత్తిడి

పాలలో ట్రిఫ్టోఫాన్ అనే మూలకం ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి మనల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: FREEPIK
పిల్లలు పాలను ఎప్పుడు తాగాలి?

ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఐదేళ్లలోపున్న పిల్లలు పరిగడుపున పాలను తాగితే జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తాగకూడదు. 

Image credits: FREEPIK
పెరిగే పిల్లలు

నిపుణుల ప్రకారం.. ఎదిగే పిల్లలు ఉదయాన్నే ఒక గ్లాస్ పాలను తాగడం మంచిది. దీనివల్ల పిల్లలు శక్తివంతంగా, రోజంతా చురుగ్గా ఉంటారు. 

Image credits: Freepik
రాత్రి ఎప్పుడు పాలను తాగాలి?

రాత్రిపూట పడుకోవడానికి రెండు మూడు గంటల ముందు గ్లాస్ పాలను తాగడం మంచిది. ఇది మీ శరీరాన్ని రిలాక్స్ గా ఉంచి బాగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Freepik
జీర్ణశక్తి

జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు లేదా శారీరక శ్రమ తక్కువగా చేసేవారు పాలను పగటిపూటే తాగడం మంచిది. 

Image credits: FREEPIK
వ్యాయామం చేసేవారు

ఇకపోతే వ్యాయామం చేసేవారు పాలను వ్యాయామం తర్వాత తాగడమే ఉత్తమం. ఇది కండరాలను బలంగా చేస్తుంది. అలాగే శరీర రికవరీకి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Freepik

