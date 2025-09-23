Telugu

మిరియాలు తినడం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?

food-life Sep 23 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
బరువు తగ్గడం

నల్ల మిరియాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి బరువు తగ్గించడంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి.

రోగనిరోధక శక్తి

నల్ల మిరియాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో బాగా సహాయపడతాయి.

చర్మం, జుట్టు

నల్ల మిరియాలు తినడం జుట్టు, చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.

రక్తం నాణ్యత

నల్ల మిరియాలు తినడం వల్ల రక్తం నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.

జలుబు, గొంతు నొప్పి

నల్ల మిరియాలు జలుబు, గొంతు నొప్పి నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.

జీర్ణక్రియ

నల్ల మిరియాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి, గ్యాస్ సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.

హిమోగ్లోబిన్

నల్ల మిరియాలు శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడానికి బాగా సహాయపడతాయి.

కీళ్ల నొప్పులు

నల్ల మిరియాలు వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడతాయి.

