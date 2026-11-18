క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగుతుంది, అలాగే పేగు కండరాల పనితీరు బలపడుతుంది.
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపిన నీరు 'ప్రీబయోటిక్' గా పనిచేస్తుంది, ఇది పేగులలో మంచి బ్యాక్టీరియాను నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి అల్లం నీరు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
బొప్పాయి జ్యూస్లో పీచు పదార్థాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మలబద్ధకం నివారించడానికి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఇది చాలా మంచిది.
బీట్రూట్ జ్యూస్లో ఫైబర్, నైట్రేట్స్ ఉన్నందున ఇది పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం.
దోసకాయ, పుదీనా ఆకులతో చేసే జ్యూస్ శరీరానికి చల్లదనాన్ని, రిఫ్రెష్మెంట్ని ఇస్తుంది. ఇది హైడ్రేషన్ను నిర్వహించడానికి, జీర్ణవ్యవస్థను శాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది.
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