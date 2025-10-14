Telugu

రూ.10వేలకు బంగారు చెవి దిద్దులు, అదిరిపోయే మోడల్స్

Oct 14 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
లీఫ్ మోడల్ స్టడ్స్..

లీఫ్ మోడల్ స్టడ్స్ చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. దాదాపు రూ.10వేలకే వచ్చేస్తాయి.  డైలీ వేర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
హృదయం ఆకారం...

మినిమల్ లుక్‌లో ఇయర్ టాప్స్ కావాలంటే… ఈ చిన్న హార్ట్ షేప్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ని సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
ఫ్లవర్ డిజైన్

రియల్ ఫ్లవర్ చూసినట్లుగా అనిపించే.. ఈ పూల డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్… మీకు బడ్జెట్ లో వచ్చేస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
రోజ్ గోల్డ్ ఫ్లవర్ స్టడ్ టాప్స్

ఈ రోజ్ గోల్డ్ స్టడ్స్ కూడా మీకు బడ్జెట్ లో వచ్చేస్తాయి.  ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా బాగుంటాయి.

Image credits: Pinterest
ప్లెయిన్ స్టడ్

 ప్లెయిన్ స్టడ్ టాప్స్ చాలా అందంగా, ట్రెండీగా ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలకు కూడా చాలా  బాగా నప్పుతాయి.

Image credits: Pinterest
ముత్యాల స్టడ్స్

ముత్యాల స్టడ్ టాప్స్   డెయిలీవేర్‌కు బాగుంటాయి. మీకు బడ్జెట్ లో లభిస్తాయి.

Image credits: Pinterest

