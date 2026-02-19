Telugu

బాదం, జీడిపప్పు కన్నా పవర్‌ఫుల్ నట్స్ ఇవి

అత్యంత శక్తివంతమైన డ్రై ఫ్రూట్స్

జీడిపప్పు, బాదం మాత్రమే అత్యంత శక్తినిచ్చే డ్రై ఫ్రూట్స్ అనుకుంటారు. వాటి కంటే రెట్టింపు శక్తినిచ్చే ఈ డ్రై ఫ్రూట్ కూడా ఉంది. అదే టైగర్ నట్స్.

Image credits: Pinterest
టైగర్ నట్స్

టైగర్ నట్స్‌ను 'ఎర్త్ ఆల్మండ్' లేదా 'చుఫా నట్' అని కూడా పిలుస్తారు. చాలా మందికి ఈ నట్స్ గురించి పెద్దగా తెలియదు.

Image credits: our own
100 గ్రాముల టైగర్ నట్స్‌లో పోషకాలు

  • కేలరీలు: 450–480 kcal
  • కార్బోహైడ్రేట్లు: 55–60 గ్రా
  • డైటరీ ఫైబర్: 30–33 గ్రా
  • కొవ్వులు: 23–25 గ్రా (ఎక్కువగా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు)
  • ప్రోటీన్: 5–7 గ్రా
Image credits: gemini ai
బరువు తగ్గేందుకు

ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న టైగర్ నట్స్ తినడం వల్ల శరీరం ఫిట్‌గా ఉంటుంది, బరువు కూడా కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 

Image credits: meta ai
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

టైగర్ నట్స్‌లో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది, పొట్టను శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
బ్లడ్ షుగర్‌ను కంట్రోల్‌లో

టైగర్ నట్స్‌కు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది సురక్షితమైన ఆప్షన్. 

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యానికి..

గుండె ఆరోగ్యానికి టైగర్ నట్స్ ఎంతో సహకరిస్తాయి. ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ ను పెంచుతాయి.

Image credits: Getty

