ఆఫీస్ కోసం మీరు ఓపెన్ అడ్జస్టబుల్ రింగ్స్లో ఈ డిజైన్లను ఎంచుకోవచ్చు. వీటిని ఏ వేలికైనా సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు.
ఓపెన్ గోల్డ్ బ్యాండ్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. ఆఫీస్కి వెళ్లే అమ్మాయిల వేళ్లకు ఇవి మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.
మీకు హెవీ లుక్ కావాలంటే, గోల్డ్ క్రిస్ క్రాస్ ఓపెన్ రింగ్ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్యాషనబుల్గా కూడా కనిపిస్తుంది.
ఈ ట్విస్టెడ్ రింగ్ చూడటానికి చాలా ఫంకీగా ఉంటుంది. దీన్ని ఉంగరపు వేలికి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
ఓపెన్ రింగ్స్ చూడటానికి సోఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటాయి. స్టోన్ వర్క్ వీటికి మరింత మంచి లుక్ ఇస్తుంది. మీరు జియోమెట్రిక్ స్టోన్ రింగ్స్లో రకరకాల డిజైన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
ఆఫీస్కి వెళ్లే మహిళల కోసం ఓవల్ షేప్ రింగ్ డిజైన్లు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. వీటి ఐ క్యాచింగ్ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
సింపుల్ ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉన్న బంగారు ఉంగరం ఇది. దీన్ని మీకు నచ్చిన వేలికి అడ్జస్ట్ అయ్యేలా పెట్టుకోవచ్చు.
