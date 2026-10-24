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5 తులాల్లో వచ్చే బంగారు హారం.. పట్టు చీరలతో లుక్ అదుర్స్!

life Oct 24 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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నెమలి డిజైన్ హారం

బంగారంతో పాటు రాళ్లు, ముత్యాలను జోడించిన ఈ నెమలి డిజైన్ హారం అందంగా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. సిల్క్ చీరలతో ఈ డిజైన్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
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లక్ష్మీ హారం

లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తో రూపొందించిన ఈ హారం ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడానికి చక్కగా ఉంటుంది. 

Image credits: PINTEREST
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పూసల హారం

చిన్న చిన్న బంగారు పూసలతో డిజైన్ చేసిన ఈ హారం మెడ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. పండగలు, కుటుంబ వేడుకలకు ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: PINTEREST
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లేయర్డ్ హారం

కంచిపట్టు, బెనారస్ పట్టు చీరలపైకి ఇలాంటి లేయర్డ్ బంగారు హారం వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
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ట్రెడిషనల్ హారం

ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ హారం మంచి ఎంపిక. 5 తులాల్లోపే చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram/dreams.jewellery
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సింపుల్ హారం

మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో ఉన్న ఈ హారం చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram/dreams.jewellery

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