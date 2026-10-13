ట్రెడిషనల్ చీరలపైకి ఈ బంగారు మంగళసూత్రం వేసుకుంటే మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది. సింపుల్గా, క్లాసీగా కనిపిస్తారు.
రోజువారీ చీరలకు చిన్న పెండెంట్తో ఉండే ఈ మంగళసూత్రాలు చక్కగా సరిపోతాయి. సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
పట్టు చీరలకు హెవీ పెండెంట్ మంగళసూత్రాలు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, పండగల్లో ఇవి మీ లుక్ ని మరింత ప్రత్యేకం చేస్తాయి.
రాధాకృష్ణుల చుట్టూ చక్కని డిజైన్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. కాటన్, సిల్క్ చీరలకు ఇది చక్కని ఎంపిక.
టెంపుల్ స్టైల్ మంగళసూత్రాలు పట్టు చీరలకు మరింత వైభవాన్ని జోడిస్తాయి. పండగలకు అద్భుతమైన ఎంపిక.
ఫువ్వుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
ట్రెండీ, మోడ్రన్ డిజైన్లు ఇష్టపడేవారికి ఈ చైన్ స్టైల్ మంగళసూత్రం మంచి ఎంపిక. ఇది చీరలకే కాదు, మోడ్రన్ అవుట్ఫిట్స్కు కూడా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
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