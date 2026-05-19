పండగల నుంచి డైలీవేర్ వరకు, ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలతో రాయల్ లుక్

life May 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Shobitham India
ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీల ప్రత్యేకత

ముదురాాకుపచ్చ రంగు పట్టీలు పెట్టుకుంటే ఆకర్షణీయమైన లుక్ వస్తుంది. ఈ పట్టీలు రోజువారీ వాడకం నుంచి పండగల వరకు దేనికైనా చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: Instagram
ట్రిపుల్ లేయర్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు

ట్రిపుల్ లేయర్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా ఉంటాయి. ఇందులో ఆకుపచ్చ పూసలు, రాళ్లతో కూడిన మూడు వరుసలు ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ ఎమరాల్డ్ పట్టీలు

ఆకుపచ్చ ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్‌కు ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్‌కు మంచి కాంబినేషన్. ఇది కాళ్లకు చాలా క్లాసీ, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Instagram
రూబీ, ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు

ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్, రూబీల కాంబినేషన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది కాయిన్ డిజైన్ పట్టీలు కూడా. 

Image credits: Instagram
డైలీవేర్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు

ఇవి తేలికైన పట్టీలు. చైన్ డిజైన్ ఉన్న ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు డెయిలీ వేర్ కు అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Instagram
బ్రైడల్ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు

పెళ్లి కూతురి లుక్ కోసం కూడా  ఈ భారీ ఎమరాల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇవి వధువు పాదాలకు చాలా రాయల్, ఆకర్షణీయమైన లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
మోడ్రన్ యాంక్లెట్ డిజైన్

ఒకే కాలికి పట్టీ  ధరించడానికి ఇష్టపడితే, ఎమరాల్డ్ స్టోన్‌తో ఉన్న ఈ మోడ్రన్ డిజైన్‌ను ట్రై చేయండి. 

Image credits: Instagram

