Telugu

బరువు తగ్గడానికి అద్భుతంగా పనిచేసే 6 డ్రింక్స్

life May 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో కాటెచిన్, కెఫిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, శరీరంలోని కొవ్వును కరిగిస్తాయి.

Image credits: Getty
బ్లాక్ కాఫీ

పాలు కలపని బ్లాక్ కాఫీలో ఉండే కెఫిన్ జీవక్రియ రేటును పెంచి శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు కొవ్వును కరిగిస్తుంది.

Image credits: Getty
అల్లం - నిమ్మరసం నీళ్లు

అల్లం, నిమ్మరసం కలిపిన నీటిని తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రావు. జీర్ణక్రియ కూడా వేగం పెరుగుతుంది.

Image credits: Social Media
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్

ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక స్పూను యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలుపుకుని తాగితే ఆకలి వేయడం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. దీని వల్ల జంక్ ఫుడ్ తినడం తగ్గుతుంది. 

Image credits: Getty
అల్లం టీ

అల్లం టీ జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. శరీరంలో చేరిన కేలరీలు ఖర్చయ్యేలా చేస్తుంది. ఎక్కువగా తినకుండా అడ్డుకుని బరువు తగ్గేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
పుదీనా నీళ్లు

పుదీనా నీళ్లలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి ఇది అద్భుతమైన డ్రింక్ అని చెప్పుకోవచ్చు.

Image credits: Freepik

