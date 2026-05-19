Telugu

Kitchen Tips: ఈ సమ్మర్ లో వీటిని అస్సలు బయటపెట్టకండి..లేకపోతే..!

life May 19 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
గుడ్డు బయట ఉంచొద్దు

గుడ్లు చాలా త్వరగా పాడవుతాయి. అందులోనూ ఈ వేసవిలో అస్సలు బయట ఉంచకూడదు. కుళ్లిపోయి వాసన వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వీటిని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టడమే సేఫ్. బయట ఉంటే నల్లగా అయిపోతాయి కూడా.

టమాటా

వంటగదిలో టమాటా లేని ఇల్లు ఉండదు. అయితే టమాటాలను ఫ్రిజ్‌లో పెడితే వాటి రుచి, సహజమైన గుణం పోతుంది. అందుకే బయటే ఉంచాలి.

బంగాళదుంప

బంగాళదుంపలను ఫ్రిజ్‌లో పెడితే 'అక్రైలమైడ్' అనే రసాయనం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. వీటిని నేరుగా వెలుతురు తగలని ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయాలి.

బాదం

బాదం పప్పులను ఎక్కువ రోజులు గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచితే త్వరగా పాడైపోతాయి. అందుకే బాదంను ఎప్పుడూ ఫ్రీజర్‌లో పెట్టడమే మంచిది.

వెన్న

వెన్న కూడా త్వరగా పాడైపోయే పదార్థమే. అందుకే దీన్ని రూమ్ టెంపరేచర్‌లో ఉంచకూడదు. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టడమే సురక్షితం.

ఉల్లిపాయ

ఉల్లిపాయలను నేరుగా వెలుతురు, వేడి తగిలే ప్రదేశాల్లో ఉంచకూడదు. చల్లగా, పెద్దగా వెలుతురు లేని ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయాలి.

పాలు

పాలను ఫ్రిజ్‌లోనే పెట్టాలి. లేదంటే అవి చాలా పాడైపోతాయి. అందులోనూ ఈ వేసవిలో అయితే ఇంకాస్త వేగంగా పాడవుతాయి. సో బయట ఉంచకుండా ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవడం బెటర్.

అరటిపండు

అరటిపండ్లను ఎప్పుడూ ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకూడదు. అలా పెడితే పండు త్వరగా నల్లగా మారిపోతుంది. తినడానికి పనికిరాదు. 

