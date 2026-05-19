Telugu

పార్టీలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ శారీస్ బెస్ట్!

life May 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
ట్రాన్స్‌పరెంట్ సిల్వర్ వర్క్ శారీ

ట్రాన్స్‌పరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్ పై సిల్వర్ సీక్వెన్స్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ చీర మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. బ్లౌజ్ చీర అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పార్టీలకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

సీ గ్రీన్ గోటా పట్టీ శారీ

ఎలిగెంట్‌గా కనిపించాలంటే ఈ శారీ లుక్‌ను మీరు ట్రై చేయాల్సిందే. సీ గ్రీన్ షిమ్మరీ శారీ బోర్డర్‌లో గోటా పట్టీ వర్క్ ఉంది. స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌తో ఫ్యూజన్ లుక్ క్రియేట్ చేయవచ్చు.

మిర్రర్ వర్క్ శారీ

ప్లెయిన్ ఆఫ్-వైట్ శారీ పల్లూపై మిర్రర్ వర్క్ చేశారు. ఈ శారీ పార్టీ లేదా వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. ఇలాంటి చీరను 2-3 వేల రూపాయలలోపు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

రెడ్ కలర్ శారీ

నైట్ పార్టీ లేదా ఫంక్షన్‌లలో కాస్త బ్రైట్ కలర్స్ ధరించాలనుకుంటే, ఈ శారీ మంచి ఎంపిక. ప్లెయిన్ రెడ్ షిమ్మరీ శారీ చాలా గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది.

బ్లాక్ శారీ విత్ సీక్వెన్స్ వర్క్

నల్ల చీరపై సీక్వెన్స్ వర్క్ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి చీరలు పగలు, రాత్రి ఫంక్షన్లకు రెండింటికీ బాగుంటాయి. ఈ ప్యాట్రన్‌ చీరలు 2-4 వేల రూపాయలలోపు దొరుకుతాయి. 

