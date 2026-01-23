నల్ల పూసల మంగళసూత్రానికి హాఫ్ మూన్ పెండెంట్ ఎంచుకోండి. ఇది పొట్టి, పొడవు నల్లపూసలు రెండింటిలోనూ అందంగా ఉంటుంది. మెడకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది సాంప్రదాయ మహారాష్ట్ర మంగళసూత్రం డిజైన్. అర్ధచంద్రాకార డిజైన్లో బంగారం,నల్ల పూసలతో చేసిన అందమైన లాకెట్ ఇది.
రాజ్పుత్ల కళ, ప్రేరణతో రూబీ హాఫ్ స్టోన్ మంగళసూత్రానికి సున్నితమైన డిజైన్. దీని కింద ఉన్న చిన్న గజ్జెలు అందాన్ని పెంచుతున్నాయి.
ఈ కుందన్ స్టోన్ మంగళసూత్రం లాకెట్ డిజైన్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. ఇది చైన్, నల్ల పూసలతో అందంగా ఉంటుంది.
ఈ హాఫ్ మూన్ మంగళసూత్రం లాకెట్ మెడ అందాన్ని పెంచుతుంది. ఇందులో ఎరుపు రంగు మీనాకారి, జాలీ పనితనం ఉంది.
బంగారు నగిషీతో డబుల్ లేయర్ థుషి గోల్డ్ పెండెంట్ ఇది. దీన్ని సిల్క్, బెనారసీ చీరతో ధరిస్తే రాణిలా కనిపిస్తారు.
స్వచ్ఛమైన బంగారంతో చేసిన ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ ఠాకూర్జీ కళ ప్రేరణతో, సాంప్రదాయకంగా, దృఢమైన ప్యాటర్న్తో ఉంది. వీటిని రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
