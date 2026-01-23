Telugu

మెడలో చందమామలాంటి గోల్డ్ పెండెంట్ డిజైన్లు

Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
బంగారు హాఫ్ మూన్ మంగళసూత్రం

నల్ల పూసల మంగళసూత్రానికి హాఫ్ మూన్ పెండెంట్ ఎంచుకోండి. ఇది పొట్టి, పొడవు నల్లపూసలు రెండింటిలోనూ అందంగా ఉంటుంది. మెడకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
హాఫ్ మూన్ పూసల పెండెంట్

ఇది సాంప్రదాయ మహారాష్ట్ర మంగళసూత్రం డిజైన్. అర్ధచంద్రాకార డిజైన్‌లో బంగారం,నల్ల పూసలతో చేసిన అందమైన లాకెట్ ఇది.

Image credits: instagram
రూబీ హాఫ్ స్టోన్ మంగళసూత్రం

రాజ్‌పుత్‌ల కళ, ప్రేరణతో రూబీ హాఫ్ స్టోన్ మంగళసూత్రానికి సున్నితమైన డిజైన్. దీని కింద ఉన్న చిన్న గజ్జెలు అందాన్ని పెంచుతున్నాయి. 

Image credits: instagram
హాఫ్ మూన్ కుందన్ గోల్డ్ లాకెట్

ఈ కుందన్ స్టోన్ మంగళసూత్రం లాకెట్ డిజైన్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. ఇది చైన్, నల్ల పూసలతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
మీనాకారి మంగళసూత్రం లాకెట్

ఈ హాఫ్ మూన్ మంగళసూత్రం లాకెట్ మెడ అందాన్ని పెంచుతుంది. ఇందులో ఎరుపు రంగు మీనాకారి, జాలీ పనితనం ఉంది. 

Image credits: instagram
డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ పెండెంట్

బంగారు నగిషీతో డబుల్ లేయర్ థుషి గోల్డ్ పెండెంట్ ఇది.  దీన్ని సిల్క్, బెనారసీ చీరతో ధరిస్తే రాణిలా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
క్లాసిక్ గోల్డ్ లాకెట్ కొత్త డిజైన్

స్వచ్ఛమైన బంగారంతో చేసిన ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ ఠాకూర్జీ కళ ప్రేరణతో, సాంప్రదాయకంగా, దృఢమైన ప్యాటర్న్‌తో ఉంది. వీటిని రాజస్థాన్‌లో ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.

