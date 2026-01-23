Telugu

నారింజ తొక్కలు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడతాయో తెలుసా?

Author: Kavitha G Image Credits:Getty
రూమ్ ఫ్రెషనర్‌గా..

నారింజ తొక్కలను ఎండబెట్టి నీటిలో మరిగించాలి. తర్వాత వడకట్టి స్ప్రే బాటిల్‌లో పోసి ఇంటి మూలల్లో స్ప్రే చేస్తే చాలు.. ఇళ్లంతా సువాసన వస్తుంది.  

స్కిన్ కేర్‌

నారింజ తొక్కలను ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. దీన్ని పెరుగు, రోజ్ వాటర్‌తో కలిపి ముఖానికి రాస్తే మృతకణాలు తొలగిపోతాయి.

కిచెన్ క్లీనర్‌గా

నారింజ తొక్కలతో కిచెన్‌ను కూడా శుభ్రం చేయవచ్చు. నారింజ తొక్కలను 7-8 రోజులు వెనిగర్‌లో నానబెట్టాలి. ఆ మిశ్రమంతో గ్యాస్, సింక్ వంటి వాటిని శుభ్రం చేయవచ్చు.

జుట్టు కోసం

నారింజ తొక్కలు జుట్టుకు చాలా మేలు చేస్తాయి. తొక్కలను ఉడకబెట్టి, ఆ నీటితో తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు తగ్గుతుంది.

మొక్కలకు ఎరువుగా

నారింజ తొక్కలను నీటిలో మరిగించి ఆ నీటిని మొక్కలకు పోయచ్చు. లేదా తొక్కలను నేరుగా మొక్క మొదట్లో వేసినా ఎరువుగా పనిచేస్తాయి. 

నారింజ తొక్కల టీ

నారింజ తొక్కలను ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. టీ చేసేటప్పుడు ఈ పొడిని కొద్దిగా కలిపితే చాలు టేస్టి టీ రెడీ అవుతుంది.

