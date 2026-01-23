Telugu

పరగడుపున నానపెట్టిన మెంతులు తీసుకుంటే ఏమౌతుంది?

Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కొలెస్ట్రాల్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. 
 

Image credits: Getty
జీర్ణక్రియ

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులను తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty
బ్లడ్ షుగర్

పరగడుపున నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తి

విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 
 

Image credits: Getty
ఎముకల ఆరోగ్యం

యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్న నానబెట్టిన మెంతులు తినడం ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది. 
 

Image credits: Getty
పొట్టలోని కొవ్వు

పొట్టలోని కొవ్వును కరిగించడానికి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులు తినవచ్చు.
 

Image credits: Getty
జుట్టు

జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా నానబెట్టిన మెంతులను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిది. 
 

Image credits: Getty

