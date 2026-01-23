పరగడుపున నానపెట్టిన మెంతులు తీసుకుంటే ఏమౌతుంది?

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులను తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
పరగడుపున నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది.
విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న నానబెట్టిన మెంతులు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్న నానబెట్టిన మెంతులు తినడం ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.
పొట్టలోని కొవ్వును కరిగించడానికి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన మెంతులు తినవచ్చు.
జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా నానబెట్టిన మెంతులను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిది.
