Telugu

పండుగలకు అదిరిపోయే హెయిర్ క్లిప్పులు, ధర తక్కువే

life May 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
క్రౌన్ హెయిర్ యాక్సెసరీ

క్రౌన్ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ హెయిర్ యాక్సెసరీ పెట్టుకుంటే అచ్చం యువరాణిలా కనిపిస్తారు. హాఫ్ పోనీటెయిల్‌తో దీన్ని పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
Image credits: instagram
లోటస్ ఫ్లవర్ హెయిర్ పిన్

ఫ్లవర్ హెయిర్ పిన్ పర్ఫెక్ట్ యాక్సెసరీ ఇది. జుట్టును లైట్‌గా కర్ల్ చేసి, హాఫ్ పోనీటెయిల్‌లో దీన్ని పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
ఫ్లవర్ బన్

చీరలు, సూట్స్‌పై ఈ లోటస్ బన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి బన్‌ను మీరు ఆన్‌లైన్‌లో రూ.150 లోపే కొనొచ్చు.

Image credits: instagram
మిర్రర్ లేస్ హెయిర్ యాక్సెసరీ

లేస్ జడ అందంగా ఉంటుంది. మిర్రర్ వర్క్ ఉన్న సిల్వర్ లేస్‌ను తీసుకుని, మీ జడకు ఇలా అలంకరించుకోండి. 

Image credits: pinterest
కుందన్ వర్క్ గోల్డ్ ప్లేటింగ్ హెయిర్ పిన్

కుందన్ వర్క్, జాలర్‌తో అలంకరించిన ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ హెయిర్ పిన్‌లు మీకు రూ.150 లోపే సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: pinterest
బటర్‌ఫ్లై హెయిర్ యాక్సెసరీ

బటర్‌ఫ్లై హెయిర్ యాక్సెసరీస్‌ మీకు  ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇలాంటి హెయిర్ యాక్సెసరీస్ మీకు మీషో, అమెజాన్‌లలో తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM
ట్రెడిషనల్ హెయిర్ క్లిప్స్

చీరలపై ఇలాంటి జడ అద్భుతంగా నప్పుతుంది. ఇలా హెయిర్ క్లిప్స్ ఆన్ లైన్ లో కొని పెట్టుకుంటే బావుంటుంది.

Image credits: Amama

