మెలికల గాజులే ఇప్పుడు కొత్త ఫ్యాషన్

life May 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chatgpt AI
సీ గ్రీన్ కర్లీ గాజులు

ఈ గాజులు రెండు వేసుకుంటే చాలు. సీ గ్రీన్ కలర్‌లోని ఈ జెల్లీ కర్లీ గాజులు చేతులకు క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి ధర రూ.150కే వస్తాయి.

Image credits: myntra.com
పసుపు రంగు కర్లీ జెల్లీ గాజులు

పసుపు రంగులో ఉన్న ఈ జెల్లీ గాజులు కర్లీ షేప్‌లో ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ వాడకానికి ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. 

Image credits: myntra.com
పింక్ కర్లీ జెల్లీ గాజులు

కర్లీ షేప్‌లో చాలా వెరైటీలు వచ్చేశాయి. ఇలాంటి గాజులను మీరు ఆన్‌లైన్ సైట్ల నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: flipkart
డ్యూయల్ టోన్ కర్లీ గాజులు

ఆకుపచ్చ, తెలుపు రంగులతో ఉన్న ఈ కర్లీ గాజులు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఆఫీస్‌కు వెళ్లేటప్పుడు వీటిని వేసుకుంటారు.

Image credits: amazon.in
నలుపు, తెలుపు కర్లీ గాజులు

టీచర్లు వేసుకోవడానికి ఈ కర్లీ గాజులు బాగుంటాయి. నలుపు, తెలుపు రంగుల కలయికతో ఉన్న గాజులు ఏ డ్రెస్‌కైనా చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: amazon.in
హ్యాండ్‌మేడ్ ఆర్టిస్టిక్ కర్లీ గాజులు

హ్యాండ్‌క్రాఫ్టెడ్ డిజైన్, ప్రత్యేకమైన ప్యాటర్న్‌తో ఉండే ఈ గాజులు ఎక్స్‌క్లూజివ్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Chatgpt AI
కర్లీ బ్యాంగిల్స్

ఈ మెలికల గాజులు వేసుకుంటే చాలు చేయి నిండుగా ఉంటుంది. వీటి ధర వంద రూపాయలే ఉంటుంది.

Image credits: Amazon

