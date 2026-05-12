గులాబీ పువ్వు ఆకారంలో ఉండే ఇలాంటి అందమైన వెండి మెట్టెలు మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మూడు పువ్వులతో ఉండే ఈ తరహా మెట్టెలు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. మీ కాలి వేళ్లు పెద్దగా ఉంటే, ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్తో చేసిన రోజ్ డిజైన్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు.
ముందు వైపు నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకునే మెట్టెలు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. మీరు ఇందులో పువ్వు లేదా ఆకు డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ఫ్లోరల్ మెట్టెల్లో సింపుల్ లుక్ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. వెనుకవైపు బ్యాండ్ స్టైల్ ఉండటం వల్ల దీన్ని సులభంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఎరుపు రంగు రాళ్లు, వైట్ కుందన్స్ తో ఉన్న ఫ్లోరల్ డిజైన్ మెట్టెలు పాదాలకు చాలా అందాన్నిస్తాయి. ముఖ్యంగా గోరింటాకు పెట్టుకున్న పాదాలకు మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి.
చిన్న ఫ్లవర్, మువ్వలు, బ్యాండ్ స్టైల్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెల డిజైన్ హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. వేలికి నిండుగా కనిపిస్తుంది. రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటుంది.
Plants: ఈ మొక్కలు కిచెన్ లో పెడితే.. దుర్వాసన అనేదే ఉండదు..!
Bihari Mangalsutra: బిహారీ మంగళసూత్రాలు కొత్త డిజైన్లతో మెరిసిపోతాయి
Paithani Saree: సిల్క్ పైతానీ చీరలు.. ఎవరికైనా అందంగా నప్పుతాయి
Mixer Grinder: మిక్సీ వాడేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తే పేలిపోతాయి జాగ్రత్త