ఈ బిహారీ మంగళసూత్రం పెండెంట్ మీనాకారీ వర్క్తో వస్తుంది. రాళ్లు, ముత్యాలు లేకుండా మంగళసూత్రం కావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్లో రాళ్లు, ముత్యాలు లేకుండా పెండెంట్కు వేలాడే అలంకరణలు ఉంటాయి. ఇది చిన్నగా, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది.
బడ్జెట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ రెండు డిజైన్లను తీసుకోవచ్చు. ఒకటి ఢోల్నా పెండెంట్ ఉన్న మంగళసూత్రం, రెండోది ఎర్ర పూసలతో ఉన్న మంగళసూత్రం.
బంగారం నిండుగా ఉండే అందమైన గోల్డ్ చైన్, నెమలి డిజైన్ పెండెంట్తో ఉన్న మంగళసూత్రం ఇది. మెడకు నిండుతనం వచ్చేస్తుంది.
బిహార్లో ఢోల్నా లేకుండా వధువుల అలంకారం పూర్తికాదు. అందుకే ఈ అందమైన మంగళసూత్రం పెండెంట్ను చూడండి.
బిహార్లో ఈ పెండింట్ డిజైన్ కు ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. మంగళసూత్రాలతో పాటూ సాధారణ చైన్లకు కూడా వీటిని జతచేస్తారు.
ఇందులో నల్ల పూసల చైన్ కన్నా పెండెంట్ బరువు అధికంగా ఉంటుంది. దీని ఖరీదు కాస్త ఎక్కువే అవుతుంది.
