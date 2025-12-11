Telugu

పదివేల రూపాయల్లో వచ్చే గోల్డ్ ఉంగరాలు

life Dec 11 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram @joyalukkas
లీఫ్ డెలికేట్ గోల్డ్ రింగ్

ఈ ఉంగరం సున్నితమైన ఆకు డిజైన్‌తో చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా తేలికగా ఉండటం వల్ల దీన్ని రోజూ పెట్టుకోవచ్చు. దీని ధర రూ.8000 ఉంటుంది.

Image credits: @miabytanishq.com
సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాండ్

ఈ గోల్డ్ బ్యాండ్ ఉంగరం క్లీన్ డిజైన్‌తో రోజూ సౌకర్యంగా పెట్టుకోవచ్చు. బడ్జెట్‌లో కొనవచ్చు. దీని ధర రూ.9500 ఉంటుంది.

Image credits: @smadar.edri.jewelry
జ్యామితీయ మినిమల్ రింగ్

ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్ లేదా హెక్సాగాన్ ఆకారంలో ఉండే ఉంగరాలు ఇవి.  మోడరన్ లుక్ ను ఇస్తాయివి.

Image credits: @herajewelrydiamonds
బీడ్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్

ఈ ఉంగరం డాట్స్‌తో తేలికైన కానీ స్టైలిష్ టెక్స్‌చర్ ఇస్తుంది. తేలికగా ఉండటం వల్ల ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి ఎంపిక.

Image credits: @am_gold_designar
ఓపెన్-ఎండ్ మినిమల్ రింగ్

ఓపెన్ ఎండ్ డిజైన్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. అడ్జస్టబుల్ ఫిట్టింగ్‌తో ఉండే ఈ రింగ్ ధర కూడా పదివేల రూపాయలు మాత్రమే.

Image credits: @uniquediamondsau
రోప్ స్టైల్ గోల్డ్ రింగ్

ఈ రింగ్ తాడు ప్యాటర్న్‌తో సింపుల్‌గా ఉంటుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు సులభంగా నచ్చుతుంది. దీని ధర కూడా రూ.9000 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: @serena.ansell
మినిమల్ హార్ట్ గోల్డ్ రింగ్

చిన్న హార్ట్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ రింగ్ రొమాంటిక్ గిఫ్ట్. సున్నితంగా, తేలికగా, చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీని ధర రూ.7000 నుంచే మొదలవుతుంది.

Image credits: @crownminimalist

