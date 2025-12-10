Telugu

కళ్లు చెదిరిపోయేలా హెవీ బ్లవుజు డిజైన్లు

life Dec 10 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
ఎంబ్రాయిడరీ స్వీట్‌హార్ట్ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్

2025లో వధువుల మొదటి ఎంపిక ఎంబ్రాయిడరీ స్వీట్‌హార్ట్ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్‌లు. ఈ బ్లౌజ్‌లలో హెవీ జరీ వర్క్, నెక్‌లైన్ చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Instagram
హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ యు నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్

లెహంగాతో పాటు హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్‌లు కూడా చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ బ్లౌజ్‌లలో పొడవు స్లీవ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు. 

Image credits: Instagram
డబుల్ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్

2025లో రాధికా మర్చంట్ డబుల్ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్ కూడా బ్రైడల్ బ్లౌజ్‌లలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. సిల్క్ బ్లౌజ్‌లో డోరీ ప్యాటర్న్‌ను ఇష్టపడతారు.

Image credits: instagram
ఫుల్ స్లీవ్ వెల్వెట్ బ్లౌజ్

డీప్ నెక్‌తో ఫుల్ స్లీవ్ వెల్వెట్ బ్లౌజ్‌లు అమ్మాయిలకు మొదటి ఎంపికగా నిలిచాయి. ఈ బ్లౌజ్‌లలో లైట్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్‌ను చేస్తారు.

Image credits: Pinterest
బ్రాలెట్ బ్లౌజ్ డిజైన్

ఫ్యాషనబుల్ వధువులు పెళ్లికి బ్రాలెట్ బ్లౌజ్‌లను కూడా ఇష్టపడ్డారు. సన్నగా ఉండే వధువులకు ఇవి మొదటి ఎంపికగా నిలిచాయి.

Image credits: Facebook- Nushrratt Bharuccha
జరీ వర్క్ డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్

ప్రత్యేక సందర్భాలలో జరీ వర్క్‌తో కూడిన డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్‌లను కూడా ఇష్టపడ్డారు. ఈ బ్లౌజ్‌లలో స్లీవ్‌లెస్ లుక్ నుంచి ఫుల్ స్లీవ్స్ వరకు ఇష్టపడ్డారు. 

Image credits: instagram Neetu Bisht

