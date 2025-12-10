2025లో వధువుల మొదటి ఎంపిక ఎంబ్రాయిడరీ స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ బ్లౌజ్లు. ఈ బ్లౌజ్లలో హెవీ జరీ వర్క్, నెక్లైన్ చాలా అందంగా ఉంటాయి.
లెహంగాతో పాటు హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ నెక్లైన్ బ్లౌజ్లు కూడా చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఈ బ్లౌజ్లలో పొడవు స్లీవ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు.
2025లో రాధికా మర్చంట్ డబుల్ నెక్లైన్ బ్లౌజ్ కూడా బ్రైడల్ బ్లౌజ్లలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. సిల్క్ బ్లౌజ్లో డోరీ ప్యాటర్న్ను ఇష్టపడతారు.
డీప్ నెక్తో ఫుల్ స్లీవ్ వెల్వెట్ బ్లౌజ్లు అమ్మాయిలకు మొదటి ఎంపికగా నిలిచాయి. ఈ బ్లౌజ్లలో లైట్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ను చేస్తారు.
ఫ్యాషనబుల్ వధువులు పెళ్లికి బ్రాలెట్ బ్లౌజ్లను కూడా ఇష్టపడ్డారు. సన్నగా ఉండే వధువులకు ఇవి మొదటి ఎంపికగా నిలిచాయి.
ప్రత్యేక సందర్భాలలో జరీ వర్క్తో కూడిన డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్లను కూడా ఇష్టపడ్డారు. ఈ బ్లౌజ్లలో స్లీవ్లెస్ లుక్ నుంచి ఫుల్ స్లీవ్స్ వరకు ఇష్టపడ్డారు.
