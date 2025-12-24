Telugu

వేలికి నిండుగా బంగారు ఉంగరాల డిజైన్లు

life Dec 24 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
Telugu

అందమైన ఉంగరం

మహిళల 16 అలంకరణలలో ఉంగరం పెట్టుకోవడం కూడ ఒకటి.  నిశ్చితార్థంలో ఉంగరానిదే అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర. ఇక్కడిచ్చిన హార్ట్ షేప్ ఉంగరం అందరి మనసులు దోచేస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

ఉంగరాల డిజైన్లు

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రకరకాల ఉంగరాల డిజైన్లు ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. వాటిలో బాగా అమ్ముడయ్యే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.

Image credits: ohsoperfectproposal.com
Telugu

పెద్ద ఉంగరం డిజైన్

మీరు పెద్ద డిజైన్‌లోని ఉంగరాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. చీర లేదా ఎత్నిక్ వేర్‌పై ఈ రకమైన ఉంగరం ధరిస్తే లుక్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram
Telugu

స్టోన్ డిజైన్ ఉంగరం

సాంప్రదాయ ఆభరణాలలో స్టోన్ డిజైన్ ఉంగరం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఉంగరం చేతికి పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
Telugu

డైమండ్ ఉంగరం

సన్నని డిజైన్‌తో ఉండే డైమండ్ ఉంగరం ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉంటుంది. ఈ ఉంగరాన్ని చేతికి పెట్టుకుంటే మీ చేయి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Asianet News
Telugu

మెలికల ఉంగరం

మెలికల ఉంగరం ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ ఉంగరం పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram

ఈ సమస్యలు ఉంటే ఇతరుల కన్నా చలి ఎక్కువేస్తుంది

అదిరిపోయే డిజైన్లలో వెండి మెట్టెలు.. ధర కూడా తక్కువే

మల్లెపూలతో హెయిర్‌ స్టైల్స్.. ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

రాత్రిపూట అన్నం బదులు 2 చపాతీలు తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?