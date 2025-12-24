వేలికి నిండుగా బంగారు ఉంగరాల డిజైన్లు

మహిళల 16 అలంకరణలలో ఉంగరం పెట్టుకోవడం కూడ ఒకటి. నిశ్చితార్థంలో ఉంగరానిదే అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర. ఇక్కడిచ్చిన హార్ట్ షేప్ ఉంగరం అందరి మనసులు దోచేస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రకరకాల ఉంగరాల డిజైన్లు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. వాటిలో బాగా అమ్ముడయ్యే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
మీరు పెద్ద డిజైన్లోని ఉంగరాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. చీర లేదా ఎత్నిక్ వేర్పై ఈ రకమైన ఉంగరం ధరిస్తే లుక్ చాలా బాగుంటుంది.
సాంప్రదాయ ఆభరణాలలో స్టోన్ డిజైన్ ఉంగరం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఉంగరం చేతికి పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
సన్నని డిజైన్తో ఉండే డైమండ్ ఉంగరం ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటుంది. ఈ ఉంగరాన్ని చేతికి పెట్టుకుంటే మీ చేయి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
మెలికల ఉంగరం ఎప్పుడూ ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ ఉంగరం పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తారు.
