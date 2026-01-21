Telugu

వెండి పట్టీలకు బంగారు పూత, అదిరే డిజైన్లు

life Jan 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

జోధ్‌పురి సిల్వర్ పట్టీల డిజైన్

వెండి పట్టీలకు బంగారు పూత వేస్తే అవి అచ్చం బంగారంలా కనిపిస్తాయి. ఈ జోధ్‌పురి పట్టీలను ఎంచుకుంటే అవి పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

మినిమల్ లుక్ పట్టీలు

పువ్వుల డిజైన్ ఉన్న చైన్ పట్టీల డిజైన్ ఇది. చాలా సింపుల్ మినిమల్ లుక్ ఉన్న డిజైన్ ఇది. బంగారం లాంటి మెరుపుతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

గజ్జెల పట్టీల లుక్

ఇది గజ్జెల పట్టీల డిజైన్‌.  గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లుక్ తో వచ్చే ఇవి పెళ్లికూతురికి అందంగా అమరిపోతాయి.

Image credits: Pinterest\instagram
Telugu

కాయిన్ లుక్ పట్టీలు

నాణేల డిజైన్ ఇప్పుడెంతో ఫేమస్. అలాంటి పట్టీలు మీ పాదాలకు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: Pinterest\instagram
Telugu

ముత్యాల వర్క్ పట్టీలు

ముత్యాల నిండిన పట్టీలు ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్‌.  ఇలాంటి పట్టీలతో పాటు మీరు తేలికపాటి పట్టీలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: social media
Telugu

చైన్ పట్టీల లుక్

ఆఫీస్ వేర్ కోసం ఈ చైన్ పట్టీలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. వెండి చైన్ లుక్ పట్టీలు కొని గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లుక్ ఇస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: social media
Telugu

Silver Anklets

Image credits: Nefeg

యామీ గౌతమ్ లా మెరిసిపోవాలంటే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయాల్సిందే!

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే ఆహారాలు

స్కూలుకెళ్లే ఆడపిల్లల కోసం క్యూట్ హెయిర్ బ్యాండ్స్

లైట్ వెయిట్ లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. కొత్త డిజైన్స్ చూసేయండి