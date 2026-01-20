Telugu

స్కూలుకెళ్లే ఆడపిల్లల కోసం క్యూట్ హెయిర్ బ్యాండ్స్

Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini
సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ బో హెయిర్ బ్యాండ్

కాటన్ లేదా శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో చేసిన బో హెయిర్ బ్యాండ్ తేలికగా ఉంటుంది. స్కూల్ యూనిఫామ్‌తో చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: gemini
కార్టూన్ క్యారెక్టర్ హెయిర్ బ్యాండ్

డిస్నీ లేదా జంతువుల ఆకారంలో ఉండే కార్టూన్ హెయిర్ బ్యాండ్‌లు పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. వారి లుక్‌ను ప్లేఫుల్‌గా మారుస్తాయి.

Image credits: gemini
పోల్కా డాట్ ఎలాస్టిక్ హెయిర్ బ్యాండ్

రకరకాల రంగుల పోల్కా డాట్స్‌ ఉన్న హెయిర్ బ్యాండ్ రోజువారీ స్కూల్ లుక్‌కి ట్రెండీ, సౌకర్యవంతమైన ఆప్షన్.

Image credits: gemini
మినీ ఫ్లవర్ హెయిర్ బ్యాండ్

చిన్న చిన్న పూల డిజైన్ అమ్మాయిలకు ఫ్రెష్, గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. జుట్టుకు మంచి పట్టును కూడా అందిస్తుంది.

Image credits: gemini
నాన్-స్లిప్ సాఫ్ట్ ప్లాస్టిక్ హెయిర్ బ్యాండ్

సాధారణంగా ఉన్నా స్టైలిష్‌గా ఉండే ఈ హెయిర్ బ్యాండ్‌లు రోజంతా జుట్టును సెట్‌గా ఉంచుతాయి. తలకు గుచ్చుకోవు.

Image credits: gemini

