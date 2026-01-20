Telugu

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే ఆహారాలు

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఫోలేట్ ఉన్న ఆకుకూరలు పిల్లల మెదడుపై మంచి ప్రభావం చూపుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

గుడ్డు

గుడ్లు మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే విటమిన్లు B6, B12, ఫోలేట్, కోలిన్ వంటి పోషకాలకు మంచి మూలం.

వేరుశెనగ

వేరుశెనగలో ఉండే విటమిన్ ఇ నరాలను కాపాడుతుంది. మెదడు పనితీరుకు అవసరమైన థయామిన్ కూడా వేరుశెనగలో ఉంటుంది.

ధాన్యాలు

జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే ఫోలేట్ ధాన్యాలలో పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రతను పెంచే విటమిన్ బి కూడా ఇందులో ఉంటుంది.

ఓట్స్

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఓట్స్ పిల్లల కడుపు నింపడమే కాకుండా, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి కూడా సహాయపడతాయి.

