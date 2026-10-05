ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ కి ఎప్పుడూ క్రేజ్ తగ్గదు. తక్కువ బరువులో వచ్చే ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ రింగ్ రోజువారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక.
సింపుల్ డిజైన్.. ఎలిగెంట్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
డైలీవేర్ కి లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఇలాంటి ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఛాయిస్. అన్ని వయసులవారు ట్రై చేయవచ్చు.
గులాబీ పువ్వులు విరపూసినట్లు ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ మీ చేతులకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ పొదిగిన డ్రాప్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. చాలా తక్కువ బరువులో వస్తుంది.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కి ట్రెండీ టచ్ ఇచ్చే ఇలాంటి మోడ్రన్ డిజైన్ రింగ్స్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చుతాయి. తక్కువ బరువులో వస్తాయి.
సింపుల్గా ఉన్నా వేళ్లకు అందంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి లీఫ్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
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