Mehndi Designs: అమ్మాయిల పాదాలకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే మెహందీ డిజైన్లు

ఈ డిజైన్ వేసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ చెప్పులు వేసుకుంటే మెహందీ అందరికీ కనిపిస్తుంది. దీనికి మ్యాచింగ్ నెయిల్ పాలిష్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.
ఈ రాయల్ మెహందీ డిజైన్కు మంచి నెయిల్ పాలిష్ తోడైతే మీ పాదాలకు సరికొత్త లుక్ వస్తుంది.
పాదాలపై తీగల్లా అల్లుకునే ఈ మెహందీ డిజైన్ చూడటానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
పెళ్లిళ్లు, పూజల సమయంలో ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. పూజల్లో చెప్పులు వేసుకోం కాబట్టి, పాదాలు ఖాళీగా కనిపించకుండా ఈ మెహందీ కవర్ చేస్తుంది.
ఇలాంటి బ్రైడల్ మెహందీ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనికి తోడుగా గ్రాండ్ పట్టీలు వేసుకుంటే అందరి కళ్లూ మీ పాదాల పైనే ఉంటాయి.
చూడటానికి సింపుల్గా ఉన్నా సరే, ఈ మెహందీ డిజైన్ మీ పాదాలకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
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