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Mehndi Designs: అమ్మాయిల పాదాలకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే మెహందీ డిజైన్లు

life Nov 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:priya_mehndi_art_ Instagram
Telugu

పాదాల అందాన్ని పెంచే డిజైన్..

ఈ డిజైన్ వేసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ చెప్పులు వేసుకుంటే మెహందీ అందరికీ కనిపిస్తుంది. దీనికి మ్యాచింగ్ నెయిల్ పాలిష్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram
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పట్టీల కోసం రాయల్ మెహందీ

ఈ రాయల్ మెహందీ డిజైన్‌కు మంచి నెయిల్ పాలిష్ తోడైతే మీ పాదాలకు సరికొత్త లుక్ వస్తుంది.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram
Telugu

అందమైన తీగ మెహందీ డిజైన్

పాదాలపై తీగల్లా అల్లుకునే ఈ మెహందీ డిజైన్ చూడటానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram
Telugu

సగం పాదాన్ని కవర్ చేసే మెహందీ

పెళ్లిళ్లు, పూజల సమయంలో ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. పూజల్లో చెప్పులు వేసుకోం కాబట్టి, పాదాలు ఖాళీగా కనిపించకుండా ఈ మెహందీ కవర్ చేస్తుంది.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram
Telugu

పాదాలకు గ్రాండ్ బ్రైడల్ మెహందీ

ఇలాంటి బ్రైడల్ మెహందీ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనికి తోడుగా గ్రాండ్ పట్టీలు వేసుకుంటే అందరి కళ్లూ మీ పాదాల పైనే ఉంటాయి.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram
Telugu

సింపుల్ అండ్ క్లాసీ మెహందీ

చూడటానికి సింపుల్‌గా ఉన్నా సరే, ఈ మెహందీ డిజైన్ మీ పాదాలకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: priya_mehndi_art_ Instagram

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