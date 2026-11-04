గడిచిన కాలం ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు. మీరు ఏ పని చేసినా సమయాన్ని అస్సలు వృథా చేయకండి. సరైన సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడమే విజయానికి తొలి మెట్టు.
మనసులో భయం ఉంటే దేన్నీ సాధించలేరు. భయపడకుండా మీ పనిలో ముందుకు సాగండి. భయపడితే ఓటమి ఖాయం, ధైర్యం చేస్తే విజయం మీ సొంతం అవుతుంది.
అనవసరంగా డబ్బును ఖర్చు చేయకండి. డబ్బును వృథా చేస్తే భవిష్యత్తులో కష్టాలు తప్పవు. నేటి పొదుపే రేపటి ప్రశాంత జీవితానికి పునాది.
సరైన సమయానికి నిద్రపోండి, మంచి ఆహారం తీసుకోండి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎంతటి కష్టమైన పనినైనా సులభంగా చేయగలడు.
మీ నిజాయితీకి విలువ ఇవ్వని వారికి, మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించే వారికి దూరంగా ఉండండి. అలాంటి వారి స్నేహం మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది.
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