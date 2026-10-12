పెళ్లి అనేది ఒక పవిత్రమైన వేడుక అని వీరు నమ్ముతారు. వరుడు పదే పదే టాయిలెట్కు వెళితే అతని పవిత్రత దెబ్బతింటుందని, అపవిత్రం అవుతాడని వీరి నమ్మకం.
అందుకే పెళ్లయిన తర్వాత 3 రోజుల పాటు వధూవరులు టాయిలెట్కు వెళ్లడాన్ని నిషేధించారు. ఎవరైనా వెళితే దాన్ని అపవిత్రంగా భావిస్తారు.
ఈ కఠినమైన నియమం కారణంగా, కొత్త దంపతులు పెళ్లి జరిగిన మూడు రోజుల వరకు టాయిలెట్ గడప తొక్కరు.
మలమూత్రాలు విసర్జించే చోట మురికి ఉంటుందని, దాని వల్ల అక్కడ నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని ఈ జాతి ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు.
పెళ్లయిన వెంటనే వధూవరులు టాయిలెట్కు వెళితే ఆ నెగెటివ్ ఎనర్జీ వారిపై ప్రభావం చూపుతుందని భయపడతారు. దీనివల్ల వారి వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు.
ఈ ఆచారాన్ని పాటించడంలో కొత్త దంపతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకూడదని, ఆ మూడు రోజుల పాటు వారికి చాలా తక్కువ ఆహారం, నీళ్లు ఇస్తారు.
వారు పొరపాటున కూడా టాయిలెట్కు వెళ్లకుండా కుటుంబ సభ్యులు కంటికి రెప్పలా కాపలా కాస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని ఇక్కడ చాలా కఠినంగా పాటిస్తారు.
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