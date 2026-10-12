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ఇదెక్కడి వింత ఆచారం! పెళ్లి తర్వాత వధూవరులు టాయిలెట్‌కు వెళ్లకూడదా!

life Oct 12 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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పవిత్రతకు భంగం

పెళ్లి అనేది ఒక పవిత్రమైన వేడుక అని వీరు నమ్ముతారు. వరుడు పదే పదే టాయిలెట్‌కు వెళితే అతని పవిత్రత దెబ్బతింటుందని, అపవిత్రం అవుతాడని వీరి నమ్మకం.

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అపవిత్రంగా భావిస్తారు

అందుకే పెళ్లయిన తర్వాత 3 రోజుల పాటు వధూవరులు టాయిలెట్‌కు వెళ్లడాన్ని నిషేధించారు. ఎవరైనా వెళితే దాన్ని అపవిత్రంగా భావిస్తారు.

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మూడు రోజుల పాటు బ్యాన్

ఈ కఠినమైన నియమం కారణంగా, కొత్త దంపతులు పెళ్లి జరిగిన మూడు రోజుల వరకు టాయిలెట్ గడప తొక్కరు.

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అసలు కారణం ఇదే

మలమూత్రాలు విసర్జించే చోట మురికి ఉంటుందని, దాని వల్ల అక్కడ నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని ఈ జాతి ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు.

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వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు

పెళ్లయిన వెంటనే వధూవరులు టాయిలెట్‌కు వెళితే ఆ నెగెటివ్ ఎనర్జీ వారిపై ప్రభావం చూపుతుందని భయపడతారు. దీనివల్ల వారి వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు.

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తక్కువ ఆహారం, నీళ్లు

ఈ ఆచారాన్ని పాటించడంలో కొత్త దంపతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకూడదని, ఆ మూడు రోజుల పాటు వారికి చాలా తక్కువ ఆహారం, నీళ్లు ఇస్తారు.

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కఠినమైన పర్యవేక్షణ

వారు పొరపాటున కూడా టాయిలెట్‌కు వెళ్లకుండా కుటుంబ సభ్యులు కంటికి రెప్పలా కాపలా కాస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని ఇక్కడ చాలా కఠినంగా పాటిస్తారు.

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