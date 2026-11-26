చిన్న చిన్న రాళ్లు పొదిగిన నెమలి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
ప్లెయిన్ టాప్స్ కింద చైన్లు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ డిజైన్ కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 2-3గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ముత్యాల, రాళ్ల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ టాప్స్ ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతాయి. అందంగా కనిపిస్తాయి.
గులాబీ పువ్వు ఆకారంలో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ఆకులు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఆఫీసుకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతాయి. 2-4 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
రెండు హార్ట్స్ ని కలుపుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ నేటితరం అమ్మాయిలకు చక్కగా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్ షేప్ డిజైన్స్ ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ ని మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. వీటిని బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
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