వంకాయ విత్తనాల్ని మట్టిలో నాటాలి లేదా చిన్న కప్పుల్లో మట్టి వేసి విత్తనాలు వేస్తే నారు వస్తుంది. ఆకులు వచ్చాక వేరే చోట నాటితే మంచిది. మొక్కల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి.
మొలకలు వచ్చాక ఆ నారును తీసి మట్టితో పాతాలి. మొక్కల మధ్య కనీసం ఒకటిన్నర నుంచి రెండు అడుగుల దూరం ఉండేలా చూడాలి.
వంకాయలు బాగా రావాలంటే ఆ మొక్కలకు ఎండ బాగా తగలాలి. మీ కిచెన్ గార్డెన్లో రోజుకు 6 నుంచి 8 గంటల పాటు నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి.
మట్టిలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. కానీ మొక్క మొదట్లో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. నీరు ఎక్కువైతే వేళ్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
వారానికి ఒకసారి పులియబెట్టిన వేరుశనగ పిండి లేదా ఫిష్ అమినో యాసిడ్ను నీళ్లలో కలిపి పోయాలి. ఇది మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది.
తెల్ల దోమ, కాండం తొలిచే పురుగు వంటివి రాకుండా పది రోజులకు ఒకసారి వేప నూనె మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేస్తే ఈ పురుగుల బెడద తగ్గుతుంది.
కాయలు తగినంత సైజుకు పెరిగాక కాయలు మరీ ముదిరిపోకముందే కోయడానికి జాగ్రత్త పడాలి.
