Telugu

కొంచెం స్థలంలోనే వంగ మొక్కల్ని ఇలా పెంచండి

life Apr 05 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
మట్టి

వంకాయ విత్తనాల్ని మట్టిలో నాటాలి లేదా చిన్న కప్పుల్లో మట్టి వేసి విత్తనాలు వేస్తే నారు వస్తుంది. ఆకులు వచ్చాక వేరే చోట నాటితే మంచిది. మొక్కల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా  చూసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
మొక్కల మధ్య దూరం

మొలకలు  వచ్చాక ఆ నారును తీసి మట్టితో పాతాలి.  మొక్కల మధ్య కనీసం ఒకటిన్నర నుంచి రెండు అడుగుల దూరం ఉండేలా చూడాలి.

Image credits: Getty
ఎండ తగలాలి

వంకాయలు బాగా రావాలంటే ఆ మొక్కలకు ఎండ బాగా తగలాలి. మీ కిచెన్ గార్డెన్‌లో రోజుకు 6 నుంచి 8 గంటల పాటు నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి.

Image credits: Getty
నీళ్లు ఎప్పుడు పోయాలలి

మట్టిలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. కానీ మొక్క మొదట్లో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. నీరు ఎక్కువైతే వేళ్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: Getty
వేరుశనగ పిండితో బలం

వారానికి ఒకసారి పులియబెట్టిన వేరుశనగ పిండి లేదా ఫిష్ అమినో యాసిడ్‌ను నీళ్లలో కలిపి పోయాలి. ఇది మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
వేప నూనె

తెల్ల దోమ, కాండం తొలిచే పురుగు వంటివి రాకుండా పది రోజులకు ఒకసారి వేప నూనె మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేస్తే ఈ పురుగుల బెడద తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
పంట కోత

కాయలు తగినంత సైజుకు పెరిగాక కాయలు మరీ ముదిరిపోకముందే కోయడానికి జాగ్రత్త పడాలి.

Image credits: Getty

