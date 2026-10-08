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కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో బంగారు గాజులు.. ఎంత బాగున్నాయో!

life Oct 08 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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పింక్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బంగారు గాజులు ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు చేతులు మెరిసిపోతాయి. 10 నుంచి 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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కడా స్టైల్ బ్యాంగిల్స్

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి కడా స్టైల్ బ్యాంగిల్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. అన్నివయసుల వారు పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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వైట్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్

సింపుల్ డిజైన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి తక్కువ వెయిట్ లో వచ్చే ఇలాంటి గాజులు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.

Image credits: instagram
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లేటెస్ట్ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్

అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్ లో మువ్వలతో ఉన్న ఈ గాజులు నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగుంటాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: instagram
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ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్

ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ లో స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బ్యాంగిల్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చక్కగా సెట్ అవుతాయి. 10 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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బాల్ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్

సింపుల్, ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ బ్యాంగిల్స్ మంచి ఎంపిక. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
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మోడ్రన్ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్

ట్రెండీగా, మోడ్రన్ గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఈ సన్నటి డిజైన్ బ్యాంగిల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram

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