ఓపెన్ లాక్ ఉన్న బంగారు బాలాలు ఇవి. ఈ ఫొటోలో ఉన్నవి హూప్ బాలాలు. ఇవి 5 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.
5 గ్రాముల బంగారంలో భద్రత కన్నా ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారు ఈ నెమలి డిజైన్ బాలాలను ఎంచుకోవచ్చు.
రెడ్ బీడ్ గోల్డ్ బాలీలు సన్నని జాలీ వర్క్తో మినిమల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇందులో ఎరుపు, తెలుపు ముత్యాలతో అద్భుతమైన వర్క్ ఉంది.
ముత్యాల వర్క్ ఉండటంతో, ఇవి రోజూవారీ, ఆఫీస్ వేర్కు ఆధునికంగా ఉంటాయి. వీటిని ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవడం మంచిది.
యాంటిక్ నగిషీ, చిన్న చిన్న ముత్యాలతో వచ్చే పాకిస్థానీ గోల్డ్ బాలాలు ఎంతో నిండుగా ఉంటాయి.
22 క్యారెట్ల బంగారంతో 5 గ్రాముల బరువులో ఉండే ఈ యాంటిక్ డిజైన్ బాలాలు కొనండి.
ఈ క్రౌన్ బాలాలను సన్నని నగిషీతో తయారుచేస్తారు. యూనిక్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడే మహిళలకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
