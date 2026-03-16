ముఖానికి అందాన్నిచ్చే బంగారు బాలా చెవిపోగులు

life Mar 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:meta ai
డైలీ వేర్ కోసం

ఓపెన్ లాక్ ఉన్న బంగారు బాలాలు ఇవి. ఈ ఫొటోలో ఉన్నవి హూప్ బాలాలు. ఇవి 5 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.

Image credits: instagram\ pinterest
పికాక్ మోటిఫ్ గోల్డ్ బాలా

5 గ్రాముల బంగారంలో భద్రత కన్నా ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారు ఈ నెమలి డిజైన్ బాలాలను ఎంచుకోవచ్చు.

గోల్డ్ జూమర్ బాలా డిజైన్

రెడ్ బీడ్ గోల్డ్ బాలీలు సన్నని జాలీ వర్క్‌తో మినిమల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇందులో ఎరుపు, తెలుపు ముత్యాలతో అద్భుతమైన వర్క్ ఉంది. 

గోల్డ్ లీఫ్ హ్యాంగింగ్ బాలా డిజైన్

ముత్యాల వర్క్ ఉండటంతో, ఇవి రోజూవారీ, ఆఫీస్ వేర్‌కు ఆధునికంగా ఉంటాయి. వీటిని ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవడం మంచిది.

పాకిస్థానీ బాలా డిజైన్

యాంటిక్ నగిషీ, చిన్న చిన్న ముత్యాలతో వచ్చే పాకిస్థానీ గోల్డ్ బాలాలు  ఎంతో నిండుగా ఉంటాయి.

యాంటిక్ గోల్డ్ ఘుంగ్రూ బాలా డిజైన్

22 క్యారెట్ల బంగారంతో 5 గ్రాముల బరువులో ఉండే ఈ యాంటిక్ డిజైన్ బాలాలు కొనండి. 

క్రౌన్ ఫ్యాన్సీ బాలా

ఈ క్రౌన్ బాలాలను సన్నని నగిషీతో తయారుచేస్తారు. యూనిక్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడే మహిళలకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. 

