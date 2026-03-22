చిన్నారి కోసం ఇవి సింపుల్ గోల్డ్ చైన్ పట్టీలు ఇవి. తేలికగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు వీటిని రోజంతా సౌకర్యంగా ధరించగలరు.
మువ్వలతో వచ్చే పట్టీలు ఇవి. వీటి నుంచి వచ్చే శబ్దం పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
పూల డిజైన్ ఉన్న అందమైన పట్టీలు ఇవి. ఎంతో ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తాయి. ఇవి మీ చిన్నారి పాదాలకు క్యూట్ లుక్ను అందిస్తాయి.
కడా స్టైల్ గోల్డ్ పట్టీలు చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ చిట్టి పాదాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
చిన్న చిన్న పూసలతో చేసిన బంగారు పట్టీలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్గా ఉన్నప్పటికీ, చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
చార్మ్స్ ఉన్న బంగారు పట్టీలకు చిన్న చిన్న హార్ట్ లేదా స్టార్ ఆకారంలో ఉండే లాకెట్లు వేలాడుతూ ఉంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.
చిన్నారికి బంగారు పట్టీలు పెట్టాలనుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంపిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
