Telugu

మీ చిన్నారి కోసం బంగారు పట్టీల డిజైన్లు

life Mar 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
సింపుల్ చైన్ పట్టీలు

చిన్నారి కోసం ఇవి సింపుల్ గోల్డ్ చైన్ పట్టీలు ఇవి.  తేలికగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు వీటిని రోజంతా సౌకర్యంగా ధరించగలరు.

Image credits: giva.co
ఘుంగ్రూ డిజైన్ పట్టీలు

మువ్వలతో వచ్చే పట్టీలు ఇవి. వీటి నుంచి వచ్చే శబ్దం పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ పట్టీలు

పూల డిజైన్ ఉన్న అందమైన పట్టీలు ఇవి.  ఎంతో ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తాయి. ఇవి మీ చిన్నారి పాదాలకు క్యూట్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. 

Image credits: chatgpt
కడా స్టైల్ పట్టీలు

కడా స్టైల్ గోల్డ్ పట్టీలు చాలా యూనిక్‌గా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ చిట్టి పాదాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
పూసల వర్క్ పట్టీలు

చిన్న చిన్న పూసలతో చేసిన బంగారు పట్టీలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్‌గా ఉన్నప్పటికీ, చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: chidambaramgoldcovering.com
చార్మ్స్ ఉన్న పట్టీలు

చార్మ్స్ ఉన్న బంగారు పట్టీలకు చిన్న చిన్న హార్ట్ లేదా స్టార్ ఆకారంలో ఉండే లాకెట్లు వేలాడుతూ  ఉంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
నిండుగా బంగారు పట్టీలు

చిన్నారికి బంగారు పట్టీలు పెట్టాలనుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంపిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Mirraw

